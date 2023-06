Marvel's Spider-Man 2: la data d'uscita svelata 'quando saremo pronti', dice Insomniac

Quando torneremo a vestire i panni dell'Uomo Ragno? Sappiamo che l'atteso Marvel's Spider-Man 2 uscirà ad autunno 2023 ma per adesso continua a mancare una data d'uscita più precisa, non rivelata nemmeno al PlayStation Showcase dello scorso maggio. A quanto pare si dovrà aspettare ancora un po' per avere certezze in merito.

Parlando con il Washington Post, infatti, il creative director Bryan Intihar ha infatti spiegato che Insomniac Games rivelerà il giorno in cui Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile soltanto quando si sentirà pronta per fare un simile annuncio. "Stiamo facendo in modo di essere davvero sicuri che, quando annunceremo la data d'uscita, sarà quella a tutti gli effetti", si è limitato a dire Intihar sull'argomento, lasciando tuttavia intendere che per lo studio californiano non è ancora arrivato quel fatidico momento.

Già in precedenza, subito dopo il trailer del PlayStation Showcase, Insomniac prese parola su Twitter assicurando che la data di Marvel's Spider-Man 2 sarebbe stata rivelata a breve. Le parole di Intihar non hanno fornito dettagli maggiori su quando questo tanto desiderato reveal si concretizzerà: è dunque fortemente probabile che gli sviluppatori vogliano aspettare fino all'ultimo momento possibile prima di annunciare quando il gioco sarà disponibile, così da avere assoluta certezza di non dover compiere eventuali rinvii, anche di breve entità, una volta data conferma ufficiale. In poche parole, serve ancora un poco di pazienza!