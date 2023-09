Marvel's Spider-Man 2 ha una demo o l'accesso anticipato per giocare prima?

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei videogiochi più attesi dell’autunno 2023, il nuovo gioco dell’Uomo Ragno esce il 20 ottobre solo su PS5: ma c’è modo di giocare in anticipo o di scaricare una demo gratis?

Purtroppo la risposta ad entrambe le domande è negativa: Marvel’s Spider-Man 2 non dispone di accesso anticipato e non c’è in programma nessuna demo prima del lancio. Chiaramente nulla vieta che in futuro Insomniac possa pubblicare una demo o rendere disponibile una versione di prova a tempo tramite PlayStation Plus Premium.

La PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition è già in vendita e include un codice per scaricare la versione standard digitale del gioco, tuttavia questo potrà essere avviato solo dal 20 ottobre, day one ufficiale del nuovo gioco dell’Uomo Ragno.

Il primo Marvel's Spider-Man ha riscosso un notevole successo diventando il videogioco sui supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti, ottima accoglienza è stata riservata anche a Marvel's Spider-Man Miles Morales nel 2020, gioco che ha accompagnato il debutto di PS5 sul mercato. E' naturale dunque che i fan siano in trepida attesa per Marvel's Spider-Man 2, il nuovo gioco dell'Uomo Ragno sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere.