Marvel's Spider-Man 2: tutti i dettagli su Deluxe, Collector's Edition e Bonus Preordine

Subito dopo aver fatto sobbalzare la platea della Summer Game Fest 2023 annunciando la data d'uscita di Marvel's Spider-Man 2 per PS5, Sony e Insomniac Games hanno anche fissato la data d'apertura dei preordini e svelato tutte le edizioni del gioco.

Quando iniziano i preordini e quali sono i bonus?

I pre-ordini di Marvel's Spider-Man 2 partiranno alle ore 10:00 del 16 giugno 2023 presso tutti i rivenditori aderenti, oltre che su PlayStation Store e PlayStation Direct.

Effettuando la prenotazione anticipata di una qualsiasi delle versioni del gioco riceverete un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità per cominciare al meglio l'avventura.

Le edizioni di Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 potrà essere preordinato in tre distinte edizioni. La Standard Edition (79,99 euro) prevede esclusivamente il gioco base ed è impreziosita da un artwork di copertina ritraente entrambi gli eroi dell'avventura, Peter Parker e Miles Morales. A tal proposito, il Community Director James Stevenson ha scritto: "L’iconico sfondo rosso ritorna, ma l’oscurità circonda gli antagonisti preferiti dai fan, come Venom, Lizard e Kraven, che minacciano i protagonisti e la città di New York. Noterete anche che il braccio di ogni personaggio rappresenta le sue nuove abilità: Peter con il simbionte e Miles con i suoi poteri venom evoluti bioelettrici".

La Digital Deluxe Edition di Marvel’s Spider-Man 2 (prezzo consigliato 89,99 euro) comprende il gioco, tutti gli incentivi per il pre-ordine, dieci costumi esclusivi (cinque per Peter, cinque per Miles), ulteriori cornici e adesivi per la modalità foto e altri 2 punti abilità.

I dieci costumi esclusivi sono stati progettati da artisti provenienti dal mondo dei fumetti, del cinema e dai PlayStation Studios! I nomi coinvolti sono Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maantz, Joel Mandish, Darren Quach e Victoria Ying.

La Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2 alza la posta in gioco e il prezzo (249,99 euro quello consigliato) offrendo, oltre ad un codice per la Digital Deluxe Edition, anche una custodia SteelBook e una statuetta di altissima qualità di circa 48 cm che raffigura i due Spider-Man alle prese con Venom.

La Collector’s Edition potrà essere preordinata su PlayStation Direct nei paesi selezionati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia, Austria, Spagna, Portogallo) a partire dalle 10:00 (ora locale) del 16 giugno 2023.

Quale edizione di Marvel's Spider-Man preordinerete?