Marvel's Spider-Man 2: dettagli in video dalla conferenza al Comic-Con 2023

A seguito del panel a tema Marvel’s Spider-Man 2 tenutosi al Comic-Con 2023, l'account Youtube di Playstation ha deciso di caricare in rete una versione ridotta della conferenza con circa 16 minuti di video.

L'evento dedicato a Marvel’s Spider-Man 2 è durato poco meno di un'ora, ma nel video sono state tagliate per praticità tutte le introduzioni, lo story trailer di Marvel’s Spider-Man 2 e tutti i tempi morti e le pause per rendere la visione più godibile.

Ciò che è rimasto vede comunque l'intervento del Creative director Bryan Intihar, così come gli eventuali commenti del game director Ryan Smith, del Narrative director Jon Paquette, del Senior art director Jacinda Chew e del VP and creative director di Marvel Games, Bill Rosemann.

Sono state inserite anche le discussioni con il cast di attori che hanno lavorato al gioco, in particolare Yuri Lowenthal, Tony Todd, Nadji Jeter e Laura Bailey. Questi ultimi due, in particolare, hanno parlato dei viaggi compiuti dai loro personaggi, mentre Todd si è preso del tempo per parlare di come ha approcciato il ruolo di Venom.

Nel corso del panel, infine, non è stata persa l'occasione di mostrare il bundle con PlayStation 5 e DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2, recentemente annunciato, assieme alla statuetta in omaggio con la Special Edition del gioco.