Marvel's Spider-Man 2 nuovi dettagli dall'ESRB: ci saranno parolacce, sangue e droga

Nel corso della serata il sito ufficiale dell'ESRB, ossia l'ente americano che si occupa della classificazione dei videogiochi e di altri prodotti legati all'intrattenimento, ha pubblicato una lunga descrizione di Marvel's Spider-Man 2.

Ecco di seguito quanto riportato sul sito dell'ente:

"Questo è un gioco d'azione in cui i giocatori vestono i panni di Peter Parker e Miles Morales (i due Spider-Man) nel tentativo di salvare New York City da una nuova minaccia. Con una telecamera in terza persona, i giocatori lottano contro il crimine, volteggiano fra gli edifici e affrontano i nemici in combattimenti corpo a corpo. I personaggi utilizzano prevalentemente pugni e calci, ma capita anche che lancino i nemici durante gli scontri; i personaggi principali possono usare poteri speciali legati all'elettricità o al simbionte sugli avversari. Alcuni nemici fanno uso di pistole o armi automatiche durante i combattimenti; capita che i colpi d'arma da fuoco generino piccoli schizzi di sangue. I filmati d'intermezzo possono contenere scene violente con sangue: c'è un personaggio strangolato, un cadavere rovesciato, gocce di sangue su una foglia. In alcune missioni legate alla criminalità, i personaggi possono essere visti mentre scambiano armi per pacchetti di droga, ben visibili all'interno di un bagagliaio. Vi sono anche alcune parolacce come 'ca**o' e 'cu*o'."

Pertanto, l'azienda ha classificato il gioco come Teen, ovvero un titolo destinato ad un pubblico di giocatori che hanno almeno 13 anni.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul titolo Insomniac Games, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sul leak che svela le modalità grafiche di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5.