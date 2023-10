Marvel's Spider-Man 2: un dettaglio in-game potrebbe aver anticipato i contenuti di un DLC

Da quando l'ultimo gioco targato Insomniac Games si è mostrato in tutto il suo splendore ed è finalmente approdato sul mercato videoludico, gli interrogativi sull'espansione delle avventure di Peter e Miles sono aumentati sempre più: Marvel's Spider-man 2 avrà DLC o espansioni scaricabili? Un dettaglio in gioco potrebbe aver dato delle conferme.

Non vi è ancora nulla di ufficiale per il momento, ma nel corso di una chiacchierata ai microfoni di IGN con il Senior Creative Director del progetto, Bryan Intihar, sono emersi alcuni dettagli interessanti: la mancanza di riferimenti al noto supereroe Dardevil potrebbe aver dato delle anticipazioni sul contenuto dei futuri DLC di Marvel's Spider-Man 2. A quanto pare, infatti, in quel di New York è sparita ogni allusione all'esistenza di Nelson e Murdock, figure chiave dell'MCU e della produzione televisiva Daredevil, nel mondo videoludico dell'uomo ragno.

Non appena la questione è stata sollevata nel corso della suddetta intervista, il Senior Creative Director ha risposto con un'affermazione breve e concisa: "è una bella domanda. Rimanete sintonizzati. Comunque è una bella scoperta". Che si tratti di un semplice errore, come nel caso della svista corretta con la nuova patch di Marvel's Spider-Man 2 con cui Miles non è più cubano? O si tratta, invece, di un vero e proprio riferimento ai contenuti che verranno nei prossimi mesi?