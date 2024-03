Marvel's Spider-Man 2: DF svela i segreti del menu di debug 'dimenticato' da Insomniac

Dopo aver cercato di capire chi la spunta sul Cloud tra PlayStation e Xbox, i giornalisti di Digital Foundry hanno confezionato una nuova video analisi tecnica dedicata, questa volta, al menu di debug di Marvel's Spider-Man 2 'dimenticato' da Insomniac Games con l'update che ha introdotto il New Game Plus.

Il menu segreto di Marvel's Spider-Man 2 che minacciava di far perdere salvataggi e trofei ai giocatori PlayStation 5, infatti, altri non era che il menu di debug utilizzato internamente dagli sviluppatori di Insomniac Games per dare forma all'avventura free roaming dell'arrampicamuri.

Approfittando di questa grave dimenticanza della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, comunque risolta nel giro di poche ore con un hotfix, i ragazzi di Digital Foundry hanno così potuto sfruttare a proprio vantaggio il menu di debug di Marvel's Spider-Man 2 per compiere tutta una serie di test sulle prestazioni dell'esclusiva PS5 e realizzare dei veri e propri benchmark 'ufficiosi' sulla potenza computazionale della console Sony.

Dai dettagli tecnici sui preset grafici di Marvel's Spider-Man 2 ai contenuti nascosti della mappa di New York con le aree segrete utilizzate da Insomniac per mettere alla prova il sistema di movimento e il combat system di Peter Parker e Miles Morales, il filmato di Digital Foundry è una vera e propria miniera di informazioni che, però, mostra il fianco agli inevitabili spoiler sulla progressione delle attività da svolgere nella campagna principale e sui boss da fronteggiare prima di giungere ai titoli di coda, di conseguenza ne consigliamo la visione solo ed esclusivamente a coloro che hanno già completato l'avventura supereroica in esclusiva PlayStation 5.

