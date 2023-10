Marvel's Spider-Man 2: disponibile il preload su PS5, pesa 86 GB

A partire da oggi, il preload di Marvel's Spider-Man 2 è finalmente disponibile su PlayStation 5, questo vuol dire che tutti coloro che hanno prenotato il gioco possono iniziare il download in attesa del day one, così da farsi trovare pronti al lancio di questo attesissimo titolo.

Potete iniziare il preload di Marvel's Spider-Man 2 a partire dal 13 ottobre, la versione 1.001.001 pesa 86 GB, avete dunque tutto il tempo di scaricare il client per farvi trovare pronti il 20 ottobre, giorno del lancio della nuova esclusiva Sony in tutto il mondo. Avete una settimana di tempo per effettuare il download, potete dunque stare relativamente tranquilli anche in caso di connessioni non troppo performanti.

E' ormai tutto pronto per il debutto della nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales, uno dei videogiochi più attesi della stagione autunnale. Al Comic-Con di New York, Insomniac Games ha mostrato due nuove skin di Marvel's Spider-Man 2, inoltre è stata confermata la collaborazione con Adidas per un paio di sneakers esclusive.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento per scoprire come Marvel's Spider-Man 2 sfrutta la PS5 e non perdetevi il riassunto della storia di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales, un dove eravamo rimasti utile per riprendere il filo della trama.