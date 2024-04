Marvel's Spider-Man 2 e DLC: leak svela i concept art del prossimo villain

Nelle scorse settimane un bug di Marvel's Spider-Man 2 ha sbloccato un menù segreto che sembra contenere concreti indizi sui piani di Insomniac Games per i DLC della sua ultima opera. Adesso quanto emerso dal menù sembra trovare ulteriore conferma da nuovi leak.

Su social come Twitter/X sono infatti comparsi dei concept art raffiguranti il design di Beetle (noto come Scarabeo in Italia) all'interno di Marvel's Spider-Man 2: multipli riferimenti al villain erano presenti nel men segreto emerso in precedenza, dunque è sempre più probabile la possibilità che futuri DLC o espansioni del gioco introducano anche questo personaggio come ulteriore nemesi da combattere durante l'avventura.

I concept art ci offrono un primo sguardo al look di Beetle in Marvel's Spider-Man 2, che appare minaccioso e temibile. Per adesso, però, Insomniac Games non ha fornito nessuna comunicazione ufficiale in merito all'effettiva presenza del villain nei contenuti aggiuntivi in programma per l'apprezzato Action/Adventure disponibile su PlayStation 5 dallo scorso ottobre. I fan devono dunque portare ancora pazienza prima di avere certezze definitive su cosa bolle nelle pentole dello studio californiano.

Intanto sempre nelle scorse settimane è comparso in rete un trailer di Spider-Man The Great Web, altra esclusiva PS5 incentrata sul multiplayer ma poi cancellata da Sony.

