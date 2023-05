Marvel's Spider-Man 2 sarà doppiato in italiano?

Se vi siete esaltati guardando la presentazione del gameplay di Marvel's Spider-Man 2 al PlayStation Showcase del 24 maggio, allora possiamo assicurarvi che non siete i soli. La nuova creazione di Insomniac Games si è presentata in grande spolvero, peccato solamente per il mancato annuncio di una data di lancio precisa.

Siamo ben consci che non vedete l'ora di ritornare nei panni di Peter Parker e Miles Morales, provare la nuova tuta Simbionte, darle di santa ragione a Venom, Kraven & co., e sappiamo anche che il vostro desiderio è quello di immergervi totalmente nell'esperienza, godendovi appieno le voci dei personaggi senza la necessità di dover leggere dei sottotitoli - che, diciamocelo, non sono il massimo della comodità durante le traversate per chi non mastica la lingua di Shakespeare.

Se siete giunti fin qui, è perché state cercando una conferma sulla presenza del doppiaggio italiano in Marvel's Spider-Man 2. Al momento, purtroppo, non possiamo fornirvela, dal momento che Sony non ha ancora offerto certezze in merito. I video promozionali fin qui pubblicati sono solamente in inglese, inoltre la pagina di Marvel's Spider-Man 2 sul PlayStation Store non presenta informazioni circa le lingue supportate.

Guardando alla storia di PlayStation e, in particolare, a quel del giovane franchise di Insomniac Games, riteniamo tuttavia che non ci sia motivo di preoccuparsi. Sia Marvel's Spider-Man del 2018 che Marvel's Spider-Man: Miles Morales del 2020 hanno offerto l'adattamento completo in lingua italiana, dunque è altamente probabile che Marvel's Spider-Man 2 farà altrettanto includendo il doppiaggio di Jacopo Calatroni (che abbiamo avuto modo di intervistare nel 2019) e Gianandrea Muià, le voci italiane ufficiali delle versioni videoludiche di Peter Parker e Miles Morales.