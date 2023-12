Marvel's Spider-Man 2: nuovi retroscena dai doppiatori italiani di Peter e Miles

Dopo aver preso parte al viaggio fantastico nel mondo del doppiaggio con Jacopo Calatroni verso la fine del mese di ottobre, è giunto il momento di scoprire nuovi retroscena su Marvel's Spider-Man 2 grazie ad una serie di domande e risposte con Gianandrea Muià e lo stesso Jacopo Calatroni, ovvero i doppiatori di Miles Morales e Peter Parker.

Le due iconiche voci del mondo videoludico degli amichevoli Spidey di quartiere hanno risposto, in esclusiva ai microfoni di PlayStation Italia, ad una serie di quesiti sul titolo. A pochi giorni dalla fine dell'anno e a quasi due mesi di distanza dall'uscita del titolo, è il momento di un nuovo dietro le quinte di Marvel's Spider-Man 2 con un "format fatto di sfide molto particolari". Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales hanno affrontato numerose sfide nelle scorse settimane, ed ora è il momento di sapere cosa pensano le voci di Peter e Miles sui loro personaggi.

Dalle domande sull'evoluzione dei personaggi rispetto al passato a quelle basate sul lavoro dei due doppiatori, gli spunti di riflessione sono stati parecchi. Come detto dagli stessi Gianandrea Muià e Jacopo Calatroni, la spinta interiore di Peter Parker verso il divenire uno Spider-Man migliore ha portato ad un'avventura molto più matura sotto vari aspetti narrativi, senza dimenticare l'importanza del giovane Miles sempre più consapevole della sua importanza per la New York dell'universo Marvel.

Grazie ai doppiatori nostrani, inoltre, è stato possibile conoscere tanti altri aneddoti sul doppiaggio di Marvel's Spider-Man 2: ad esempio, tra le varie informazioni emerse nel corso di questa sessione di domande e risposta, Jacopo Calatroni ha parlato del ruolo della musica come personale stimolo creativo per le varie sessioni di doppiaggio. L'ultima avventura di Peter e Miles è già sul mercato da diverse settimane e, mentre il New Game+ di Marvel's Spider-Man 2 ha slittato ad inizio 2024, si attendono maggiori informazioni sul futuro del progetto che ha entusiasmato i possessori di PS5.