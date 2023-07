Marvel's Spider-Man 2 dov'è ambientato e che zone si possono visitare?

Insomniac Games lo ha detto chiaro e tondo: Marvel's Spider-Man 2 avrà un open world grande il doppio rispetto al predecessore, e promette dunque di offrire una mappa molto più ampia da esplorare. Di conseguenza aumenta anche il numero di ambientazioni che sarà possibile raggiungere durante l'avventura.

Quali sono le location finora confermate ufficialmente di Marvel's Spider-Man 2? Oltre alla già nota Manhattan teatro del primo episodio e di Marvel's Spider-Man Miles Morales, gli sviluppatori hanno già confermato che nella nuova esclusiva Sony per PlayStation 5 sarà possibile raggiungere anche aree di New York come il Queens e Brooklyn. Già queste due ambientazioni aggiuntive sarebbero sufficienti per rendere la mappa di gioco molto più corposa rispetto ai predecessori, ma non è ancora finita.

Un'altra location confermata è infatti Coney Island, la piccola isola piena di attraverso come il suo famoso luna park con tanto di iconica ruota panoramica. Trattandosi di un'area più piccola rispetto alle altre previste dal gioco non è chiaro quanto sarà ampio il ruolo di Coney Island, ma indubbiamente è un'ulteriore aggiunta che dona ancora più caratterizzazione all'open world di Marvel's Spider-Man 2.

Con l'uscita del gioco attesa per il 20 ottobre 2023 non è da escludere che Insomniac riveli ulteriori location incluse nel prodotto completo, anche legate a scenari minori ma comunque simbolici: ad esempio in Marvel's Spider-Man 2 potremo visitare la casa di zia May, così come altri punti di riferimento significativi per i fan Marvel.