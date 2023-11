Marvel's Spider-Man 2, 'dov'è Daredevil?': Insomniac anticipa le future novità

Volete Daredevil? Allora dovete "restare sintonizzati", come detto da Insomniac per il DLC di Marvel's Spider-Man 2 che segnerà l'approdo del diavolo di Hell's Kitchen nel mondo videoludico dell'amichevole Spidey di quartiere. Se prima erano semplici congetture, però, adesso Insomniac ha praticamente confermato la presenza di Daredevil nei DLC.

Nella fattispecie, mentre i fan pensavano ancora al dettaglio in Marvel's Spider-Man 2 che ha anticipato i contenuti di un DLC, alla fine del soundtrack listening party di Marvel's Spider-Man 2 vi è stata una domanda tanto semplice quanto interessante per caricare di aspettative i giocatori: al terminare della trasmissione, il Senior Creative Director Brian Intihar ha chiesto "dov'è Daredevil?". La domanda, sebbene sia di per sé semplice, lascia poco spazio per eventuali interpretazioni: il diavolo di Hell's Kitchen è sempre più vicino.

Daredevil è pronto ad arrivare in Marvel's Spider-Man 2, ma quando? È difficile che possano sopraggiungere novità nell'arco delle prossime settimane, rendendo lecito pensare che sia doveroso attendere l'inizio del 2024 per nuovi contenuti. Tuttavia, tra la modalità New Game Plus dietro l'angolo e le tante novità a cui il team sta lavorando, potrebbe essere necessario attendere non molto tempo prima di saperne di più. Quanti DLC avrà Marvel's Spider-Man 2 e in quali di essi arriverà l'atteso supereore?