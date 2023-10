Marvel's Spider-Man 2: downgrade o no? Demo e gioco completo a confronto

Come confermato dalla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo Action/Adventure di Insomniac Games si impone come uno dei migliori giochi disponibili su PlayStation 5, dimostrandosi un sequel spettacolare non solo in termini di gameplay, ma anche per la sua notevole resa visiva.

Parlando appunto della grafica di Marvel's Spider-Man 2, abbiamo messo a confronto la prima demo mostrata dallo studio californiano, con il gioco completo e definitivo disponibile dal 20 ottobre 2023 su PS5. Quali sono i cambiamenti, il gioco é rimasto uguale, é peggiorato o migliorato ? Per trovare la risposta non resta che vedere il nostro video-confronto tra la versione dimostrativa e quella definitiva, che potete trovare in cima a questa notizia.

Da precisare inoltre che le clip della versione finale da noi usate per il confronto sono tratte dalla modalità Fedeltà di Marvel's Spider-Man 2, in modo così da catturare l'essenza tecnica del titolo Insomniac al massimo delle sue potenzialità e mettere così maggiormente in risalto le eventuali differenze con la demo. E' bene comunque sottolineare che Marvel's Spider-Man 2 gode di una resa visiva di altissimo livello, grazie alla generale pulizia delle immagini, animazioni curatissime ed una fluidità all'avanguardia che permettono all'esclusiva Sony di esprimere al meglio il proprio potenziale non solo tecnico, ma anche ludico.

Per ulteriori approfondimenti, eccovi anche tre differenze tra Marvel's Spider-Man 2 e Spider-Man 1 volte ad evidenziare ancora di più i passi avanti compiuti da Insomniac con la nuova avventura dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere.