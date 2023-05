Marvel's Spider-Man 2, due eroi e tre alberi di abilità: i dettagli da Insomniac

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima dedicata a Marvel's Spider-Man 2, in occasione del PlayStation Showcase di maggio il team di Insomniac Games ha svelato diversi dettagli sulla sua nuova avventura supereroistica.

Tra le ultime informazioni troviamo in particolare la conferma che all'interno del gioco troveranno spazio tre alberi di abilità. Tale scelta è correlata al fatto che Marvel's Spider-Man 2 consentirà di vestire i panni di due protagonisti: Peter Parker e Miles Morales. Come noto, i due supereroi dispongono di abilità estremamente differenti, che potranno essere sviluppate all'interno di skill-tree individuali. A questi ultimi si aggiungerà però un terzo albero di abilità, in comune tra i due Spider-Man e legato principalmente alle tecnologie a disposizione degli Arrampicamuri di New York.



In occasione della presentazione del primo video gameplay di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha alzato il sipario su alcuni dei nuovi poteri che i giocatori potranno sfoggiare nel sequel. Tra questi spicca l'aggiunta delle Ali di Ragnatela, che consentono a Miles e Peter di planare tra i grattacieli della Grande Mela sfruttando le correnti ascensionali. Spazio anche al Cavo Ragnatela, grazie al quale i due eroi potranno spostarsi in maniera stealth attraverso la mappa di gioco di Marvel's Spider-Man 2.