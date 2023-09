Marvel's Spider-Man 2: quanto dura, modalità grafiche e altre cose incredibili da sapere

Le novità preparate da Insomniac Games per Marvel's Spider-Man 2 sono molteplici e difficili da elencate tutte quante, ma in vista del lancio fissato per il 20 ottobre vogliamo ci teniamo a portare alla vostra attenzione cinque aspetti che meritano assolutamente di essere conosciuti.

Marvel's Spider-Man 2 offre l'opportunità di controllare entrambi gli amichevoli ragnetti di quartiere, ossia Peter Parker e Miles Morales, ognuno dei quali caratterizzato da poteri distintivi – il simbionte per il primo, la bioelettricità per il secondo. Potete persino passare da uno all'altro in qualsiasi momento dell'open world, con transizioni fulminee rese possibili, a detta di Insomniac Games, dal potente hardware di PlayStation – esattamente come i salti nelle dimensioni di Ratchet & Clank Rift Apart. Ma non è finita qui: mentre sarete al comando di uno dei due, potrebbe capitarvi di imbattervi nel vostro collega in giro per New York mentre compie qualche azione specifica o addirittura mentre è impegnato a fermare un crimine.

L'aspetto tecnico ha sempre rivestito un ruolo di primaria importanza nella produzione degli sviluppatori californiani, dunque Marvel's Spider-Man 2 proseguirà la tradizione mettendo a disposizione ben tre modalità grafiche, tutte munite di ray tracing: una a 30fps che privilegia l'aspetto visivo, una a 60fps che strizza l'occhio alle performance e l'ultima a 40fps, specificamente progettata per i pannelli a 120hz. Per non farsi mancare niente, il gioco supporterà anche il VRR, abbreviazione di Variable Refresh Rate.

La cura nella selezione dei costumi e l'abbondanza degli stessi hanno indubbiamente contribuito al successo della serie, per questo motivo Marvel's Spider-Man 2 non sarà da meno. Saranno ben 65 i costumi sbloccabili per i due ragnetti durante l'avventura, tra i quali figureranno sia creazioni originali di Insomniac Games, sia repliche ispirate a fumetti e film – incluso l'iconico costume nero indossato da Tobey Maguire nello Spider-Man 3 di Sam Raimi! Come se non bastasse, i costumi potranno persino essere personalizzati nello stile e nei colori, un'opportunità che porta a 200 il numero delle possibili alternative!

Nel corso dell'avventura avrete modo di esplorare le zone di origine di Peter Parker e Miles Morales, collocate rispettivamente nel Queens e a Brooklyn, i due nuovi quartieri introdotti appositamente per questo secondo capitolo. Nei panni di Peter potrete visitare la casa di Zia May, tra le cui mura ha trascorso l'infanzia: avvertirete la presenza della sua amata zia, così come il tocco che Peter ha infuso nell'abitazione. Nel caso Miles potrete invece aggirarvi tra i corridoi della Brooklyn Visions High School. Preparatevi, in entrambi i casi, ad imbattervi in una tonnellata di Easter egg Marvel. Sarete abbastanza bravi da scovarli tutti?

Infine, ci teniamo ad offrirvi qualche anticipazione sulla longevità. Nell'ambito delle interviste pre-lancio, il direttore creativo Bryan Intihar ha affermato che Marvel's Spider-Man 2 avrà la stessa durata del primo capitolo della serie, dunque preparatevi ad investire indicativamente lo stesso tempo che avete già trascorso su Marvel's Spider-Man del 2018. Non ricordate quanto tempo avete trascorso a Manatthan o molto semplicemente non avete mai giocato al primo capitolo? Allora aspettatevi una campagna da circa 15-20 ore, che possono diventare anche 30-35 qualora vi venisse voglia di sbloccare tutto quello che il gioco avrà da offrire. Dettagli più precisi potremo scoprirli solamente quando il gioco arriverà finalmente sugli scaffali il mese prossimo.