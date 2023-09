Marvel's Spider-Man 2: c'è la Black Suit di Tobey Maguire di Spider-Man 3! Emozionante

Come ribadito di recente dai ragazzi di Insomniac Games, i giocatori di Marvel's Spider-Man 2 potranno sbloccare oltre 65 costumi. Nel nuovo kolossal supereroico in esclusiva PlayStation 5 ci sarà spazio anche per la famigerata Black Suit 'indossata a forza' da Tobey Maguire nel film Spider-Man 3?

La tuta color nero dai dettagli argentei del Simbionte, la razza immaginaria di parassiti extraterrestri che compare nell'Universo Marvel, è certamente uno degli elementi più rappresentativi della storia dell'ultimo capitolo della trilogia cinematografica di Spider-Man firmata da Sam Raimi. In tanti, quindi, si sono chiesti in questi mesi se avrebbero potuto indossare la Black Suit in Marvel's Spider-Man 2 per rivivere le emozioni del film che ha mostrato il 'lato più cattivo e cinico' dello Spider-Man interpretato sul grande schermo da Tobey Maguire.

Ebbene, se avete ammirato l'ultimo video gameplay di Marvel's Spider-Man 2 dallo State of Play vi sarete certamente accorti del breve passaggio in cui Insomniac ha confermato la presenza della Black Suit di Spider-Man 3 nell'ampio ventaglio di costumi della prossima, attesissima esclusiva PS5 prevista al lancio per il 20 ottobre.

Il confronto diretto tra la Black Suit di Spider-Man 3 e la corrispondente versione videoludica della tuta del Simbionte reimmaginata da Insomniac abbraccia le medesime colorazioni ma propone dei dettagli più 'strutturati', specie per quanto concerne la trama delle ragnatele argentee che coprono il busto e gli arti del supereroe.