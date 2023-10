Marvel's Spider-Man 2: easter egg incredibili, segreti e citazioni nascoste

Il primo Marvel's Spider-Man è ricchissimo di easter egg, poteva dunque il sequel deludere da questo punto di vista? Senza voler spoilerare troppo, vi diciamo che la risposta è ovviamente no! Se non volete anticipazioni di nessun tipo sui segreti di Marvel's Spider-Man 2 interrompete subito la lettura e non proseguite oltre.

Prima di proseguire ricordatevi di leggere la recensione di Marvel's Spider-Man 2 per PS5, disponibile dal 20 ottobre 2023.

Il meme dei due (e tre) Spider-Man

È uno dei meme più famosi sui social, lo conoscono davvero tutti: due (o tre, anche se più raro) Spider-Man si incontrano puntando il dito uno contro l'altro in segno di stupore. Questo meme può essere replicato in Marvel's Spider-Man 2 nei panni di Miles (basta interagire con l'altro Uomo-Ragno quando lo si incontra nell'open world). Del resto non è la prima volta che la vignetta viene citata nel Ragnoverso, è già accaduto negli spot di Spider-Man No Way Home e nel più recente Spider-Man Across the Spider-Verse.

Spider-Man DJ Electro Remix

Il gioco indie Speed Nonagon

I Fantastici Quattro e Doctor Strange

Una missione della storia vede Miles Morales alle prese con una sequenza di gameplay stile Guitar Hero (e ci fermiamo qui per evitare spoiler troppo pesanti). Suonando le note giuste (attenzione a non sbagliare troppo volte!), vi accorgerete presto come la canzone che Miles deve suonare è in realtàdel tema musicale principale della serie Marvel's Spider-Man.Già citato in Marvel's Spider-Man Miles Morales, Speed Nonagon è il titolo di un videogioco che Peter Parker trova a casa di zia May. Vi ricorda qualcosa?Se seguite la scena dei videogiochi indipendenti, noterete subito come in realtàdi Terry Cavanagh, gioco indie piuttosto celebre su PC e piattaforme mobile: i due giochi condividono il logo e il font, oltre al colore della copertina.

Sulla cima di uno dei grattacieli del distretto di Hell's Kitchen non faticherete a riconoscere un logo piuttosto celebre: il numero quattro gigante racchiuso in un cerchio, proprio il simbolo dei Fantastici 4! Si può intuire dunque come l'edificio in questione sia in realtà il Baxter Building di New York, dove il gruppo di supereroi Marvel si raduna solitamente prima e dopo le loro scorribande.

Inoltre, in Marvel's Spider-Man 2 è possibile imbattersi anche nel Sanctum Sanctorum, il quartier generale del Doctor Strange. Purtroppo, i Fantastici 4 e Doctor Strange non compaiono nel gioco.

Il costume di Spider-Man 3

Non è un vero easter egg, quanto un tributo alla trilogia di film dell'Uomo Ragno di Sam Raimi. Tra i tanti costumi di Marvel's Spider-Man 2 trova infatti spazio anche la Black Suit indossata da Peter Parker (interpretato dal mai dimenticato Tobey Maguire) in Spider-Man 3. Una tuta nera vivo con i dettagli color argento del Simbionte, con un design leggermente ridisegnato ma sempre estremamente affascinante.