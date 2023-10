Marvel's Spider-Man 2: si può effettuare l'upgrade dalla Standard alla Deluxe Edition?

Marvel's Spider-Man 2 è al top su PS5, con l'SSD, il Dualsense e il Ray-Tracing che mostrano a pieno i muscoli dell'ammiraglia di casa Sony, pronta a sfornare una delle più grandi produzioni attese per la fine del 2023. Ormai il lancio di Marvel's Spider-Man 2 è alle porte e l'utenza è in visibilio per quanto mostrato finora da Insomniac Games.

Tuttavia, mentre la software house mostrava il perfetto stile di Marvel's Spider-Man 2 da New York ai costumi, Lizard e Kraven nel corso delle settimane, tra l'utenza che ha effettuato il preordine del gioco in versione fisica è sorta una domanda alquanto importante: è possibile effettuare l'upgrade dall'edizione fisica alla Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2? A rispondere all'interrogativo che ha attanagliato numerosissimi utenti ci ha pensato la stessa Insomniac Games.

Attraverso le pagine ufficiali dedicate al supporto dei giocatori presso il sito della software house, infatti, il team dietro la creazione della serie di Marvel's Spider-Man e non solo ha dichiarato quanto segue: "sì, i possessori del gioco base potranno acquistare un aggiornamento per i contenuti Digital Deluxe prima o in concomitanza del lancio". Buone notizie, dunque, per chi ha deciso di approcciarsi alla nuova avventura supereroistica in quel di New York senza rinunciare al feticcio dell'edizione fisica. A questo punto, non ci resta che attendere maggiori novità dalla stessa Insomniac e da Sony. Manca davvero poco al 20 ottobre e, di conseguenza, alla possibilità di effettuare l'upgrade alla versione Digital Deluxe per non perdersi alcun contenuto in-game.