Marvel's Spider-Man 2 entro marzo 2024, meno AAA da Sony ma nuove IP, giochi PC e live

Marvel's Spider-Man 2 è stato citato da Sony durante l'ultima riunione finanziaria della compagnia. L'azienda giapponese ha confermato che il gioco di Insomniac Games è atteso entro la fine di quest'anno fiscale.

Questo vuol dire che Marvel's Spider-Man 2 uscirà entro il 31 marzo 2024, Sony sottolinea la volontà di "pubblicare un grande AAA durante quest'anno fiscale e vogliamo creare nuove IP, espandere il catalogo giochi PC e rinforzare lo sviluppo di giochi live service."

La strategia dunque sembra chiara, probabilmente Marvel's Spider-Man 2 sarà l'unico grande gioco AAA previsto per l'anno fiscale, Sony ribadisce poi di voler puntare sui live service e sui giochi multiplayer, oltre che sulla creazione di nuove proprietà intellettuali. Parlando di giochi live, proprio The Last of Us Multiplayer potrebbe essere uno dei candidati a uscire tra il 2023 o all'inizio del 2024, magari insieme al tanto rumoreggiato gioco multiplayer di Horizon sviluppato in collaborazione con NCSoft.

Sony potrebbe comunque lanciare giochi AA o produzioni più piccole oltre a Marvel's Spider-Man 2, che comunque dovrebbe essere il blockbuster autunnale, con uscita prevista secondo i rumor tra settembre e novembre, giusto in tempo per la stagione natalizia.

Secondo Jason Schreier, Marvel's Spider-Man 2 esce a settembre su PS5, adottando così la stessa finestra di lancio del primo Marvel's Spider-Man per PS4. Sarà vero? Lo scopriremo, forse, nelle prossime settimane.