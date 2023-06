Marvel's Spider-Man 2, l'epica main theme 'Greater Together' delizia le vostre orecchie

Insomniac Games lo aveva preannunciato e così è stato: la Main Theme di Marvel's Spider-Man 2 è stata svelata in occasione del concerto per i 10 anni dei The Game Awards, permettendoci così di avere un assaggio dell'epico brano che rappresenterà la prossima avventura di Peter Parker e Miles Morales.

Intitolata "Greater Together" e disponibile su Youtube, la Main Theme di Marvel's Spider-Man 2 composta da John Paesano cattura appieno l'essenza del gioco, mantenendosi in linea con lo stile dei precedenti titoli della serie targata Insomniac così come dell'universo Marvel in generale, rivelandosi quindi altamente coinvolgente e spettacolare. Il brano principale lascia intendere che Insomniac Games abbia voluto puntare forte anche sulla colonna sonora per il suo prossimo kolossal supereroistico in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 il prossimo 20 ottobre 2023.

Oltre ad ascoltare l'intrigante Main Theme a più riprese, i lavori sul gioco proseguono regolarmente e sono ormai ad un passo dalla loro conclusione in vista del lancio questo autunno. I fan della serie fremono dalla voglia di mettere le mani sopra la nuova avventura di Spider-Man, tuttavia dovranno portare pazienza ed aspettare fino al giorno di lancio: infatti, Marvel's Spider-Man 2 non avrà nessuna demo prima del day one, come confermato dalla stessa Insomniac.