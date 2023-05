Marvel's Spider-Man 2 esce nell'autunno 2023: Sony lo ribadisce ancora una volta

A inizio 2023 Sony aveva rivelato la finestra di lancio per Marvel's Spider-Man 2, fissandola al prossimo autunno. Da quel momento, però, il colosso nipponico non ha più parlato della questione e ancora adesso continua a non esserci una data precisa sull'esordio della nuova avventura di Spider-Man targata Insomniac Games.

La finestra di lancio è stata al centro di diversi rumor, che vorrebbero il gioco in uscita a settembre, e nel mentre Sony ha confermato di voler pubblicare un grosso Tripla A entro marzo 2024, che dovrebbe chiaramente essere Marvel's Spider-Man 2. Un'ulteriore conferma sul periodo di lancio arriva adesso dal PlayStation Blog: alla fine di un nuovo articolo incentrato sull'annuncio del fumetto-prequel del gioco, il colosso nipponico ribadisce quanto già comunicato in precedenza, ossia che il prossimo capitolo di Marvel's Spider-Man verrà pubblicato quest'autunno.

Insomma, le intenzioni di Sony sembrano ormai totalmente chiare, e resterebbe dunque soltanto da capire in quale giorno il gioco potrebbe effettivamente vedere la luce. A parte questa nuova conferma, infatti, non vengono forniti ulteriori indizi sulla finestra di lancio che, per ora, rimane avvolta nel mistero.

Considerato però che la prevista finestra di lancio è distante ancora qualche mese, conferme sulla data d'uscita potrebbero arrivare molto presto, magari già all'inizio dell'estate assieme ad un approfondito reveal dell'opera. I fan dell'Uomo Ragno devono dunque portare ancora un po' di pazienza.