Marvel's Spider-Man 2 esce in autunno, Sony conferma la finestra di lancio

Sony ha pubblicato un nuovo spot live action di PlayStation 5 per festeggiare l'arrivo di nuove scorte nella console, la clip contiene anche alcuni frammenti di giochi già usciti e in arrivo, tra cui Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games.

Con i giochi più attesi in arrivo quest’anno, come Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, oltre a espansioni come Destiny 2 Lightfall e Horizon Forbidden West Burning Shores, il 2023 si preannuncia un anno fantastico per i giocatori di PS5.

E proprio la miniclip di Marvel's Spider-Man 2 ha destato il nostro interesse dal momento che la didascalia conferma il periodo di lancio del gioco: Marvel's Spider-Man 2 uscirà in autunno, una data di uscita precisa ancora non c'è ma sappiamo che il debutto è fissato per la seconda parte dell'anno e più precisamente nella finestra autunnale, come avvenuto nel 2022 con God of War Ragnarok, uscito il 9 novembre.

E con un lancio previsto per l'autunno, possiamo ipotizzare che Marvel's Spider-Man 2 sarà sicuramente uno dei protagonisti della calda estate videoludica, con reveal trailer e gameplay in arrivo tra la primavera e l'estate, periodo da sempre particolarmente caldo per nuovi annunci.