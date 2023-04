Marvel's Spider-Man 2 esce a settembre, Jason Schreier non ha nessun dubbio

Commentando il rinvio di Suicide Squad Kill The Justice League al 2024, Jason Schreier ha citato anche Marvel's Spider-Man 2 come uno dei motivi che hanno spinto lo studio a rinviare il gioco ai primi mesi del prossimo anno.

Schreier fa sapere che Rocksteady ha bisogno di qualche mese in più per ottimizzare alcuni aspetti del gioco ma tuttavia non bisogna aspettarsi grandi modiche alla struttura di gioco, nonostante le critiche degli ultimi mesi.

Warner Bros avrebbe potuto lanciare Suicide Squad in autunno, magari tra settembre e novembre, ma secondo Schreier l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 a settembre avrebbe portato il publisher ad evitare il periodo di fine anno, optando per un lancio a febbraio 2024.

A quanto pare dunque il giornalista di Bloomberg (ex Kotaku) non ha alcun dubbio sul fatto che Marvel's Spider-Man 2 vedrà la luce a settembre, esattamente come accaduto con il precedente Marvel's Spider-Man, pubblicato a settembre 2018 su PS4.

Secondo alcuni rumor, la campagna marketing di Marvel's Spider-Man 2 inizierà a maggio o giugno con l'apertura dei preordini e il gioco di Insomniac Games sarà uno dei sicuri protagonisti della calda estate dei videogiochi, non ci resta dunque che attendere la presentazione e l'annuncio della data di uscita.