Marvel's Spider-Man 2: Fedeltà e Prestazioni a confronto nel video di DF

È meglio giocare Marvel's Spider-Man 2 in modalità Fedeltà o Prestazioni? Il nuovo video confezionato da Digital Foundry ci aiuta a rispondere a questa domanda mettendo in luce le differenze e le similitudini tra i due preset grafici dell'ultima esclusiva PlayStation 5.

L'ultima analisi condotta dall'ormai celebre collettivo di giornalisti tech enthusiast prende spunto proprio dai numerosi quesiti posti dagli emuli degli arrampicamuri curiosi di sapere quale modalità selezionare per vivere appieno l'esperienza supereroica promessa da Insomniac Games per il lancio di Marvel's Spider-Man 2.

Il preset Fedeltà limita la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo a 30 fotogrammi al secondo per migliorare notevolmente la qualità grafica: una volta attivato, il preset innalza la risoluzione dinamica e aumenta il livello di dettaglio di aspetti come i riflessi gestiti in Ray Tracing, la densità di pedoni e traffico, la ricchezza di dettagli dei capelli e la nitidezza degli elementi in lontananza.

Selezionando il preset Prestazioni, l'esperienza di gioco si fa decisamente più 'movimentata' grazie ai 60fps garantiti dalla riduzione della risoluzione dinamica (che rientra nella forbice tra i 1080p e i 1440p) e del livello di dettaglio dei riflessi Ray Tracing. Nel video raffronto di Digital Foundry emerge l'ottimo lavoro di ottimizzazione svolto da Insomniac Games, di conseguenza sta solo ed esclusivamente ai giocatori capire quale preset possa aderire maggiormente ai propri gusti. E voi, preferite giocare al livello di dettaglio più elevato o puntate sulla maggiore fluidità restituita dai 60fps?

Prima di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere supereroiche della nuova esclusiva PS5 con la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.