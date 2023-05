Marvel's Spider-Man 2: il fumetto prequel gratis arriva in Europa

Realizzato in occasione del Free Comic Book Day, il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2 è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale, dopo essere stato lanciato negli Stati Uniti lo scorso 6 maggio.

Spider-Man, Miles Morales e Mary Jane Watson sono impegnati ad affrontare la minaccia di The Hood, la storia è stata pensata per anticipare alcuni degli eventi di Marvel's Spider-Man 2: che cosa succederà ora con due Spidey in città e come proseguirà la vita dei protagonisti?

Queste e altre trovano risposta nel fumetto di Marvel's Spider-Man 2 che potete leggere qui in lingua inglese, al momento non esiste una versione fisica in altre lingue e dunque i giocatori al di fuori degli Stati Uniti devono necessariamente "accontentarsi" della versione digitale in lingua inglese.

Il fumetto, tra l'altro sembra anticipare una ambientazione di Marvel's Spider-Man 2... speriamo di saperne di più nelle prossime settimane. Marvel's Spider-Man 2 per PS5 esce il prossimo autunno, Sony ha ribadito che il gioco arriverà entro la fine dell'anno, sebbene non ci sia ancora una data di uscita. Con ogni probabilità il nuovo titolo di Insomniac Games sarà protagonista del PlayStation Showcase di fine maggio, anche questo non ancora annunciato ufficialmente dal colosso giapponese e privo di una data.