Marvel's Spider-Man 2 tra gadget e fasi stealth: gameplay con sempre meno segreti!

Poco ma sicuro, il gameplay di Marvel's Spider-Man 2 si prospetta ancora più ricco ed ampio rispetto a quanto visto nel primo gioco della serie ed in Marvel's Spider-Man Miles Morales. Oltre a grandi combattimenti, adrenaliniche boss fight ed esplorazione dondolandosi tra un grattacielo e l'altro, non mancano altre sfumature ancora.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di Marvel's Spider-Man 2, abbiamo avuto modo di testare a fondo non solo alcuni gadget a disposizione di Peter Parker e Miles Morales, ma anche l'approccio stealth all'azione, che riveste un ruolo più concreto in questo nuovo capitolo rispetto a quanto visto nei predecessori. Tra i gadget disponibili troviamo l'Upshot, utile per sollevare da terra i nemici e colpirli più facilmente con i nostri attacchi, mentre l'efficace Web Grabber consente di catturare più avversari contemporaneamente facendoli scontrare tra loro, arrecando così danni multi ad ogni criminale catturato dal marchingegno.

Per quanto riguarda l'approccio stealth potremo far ricorso ad altri strumenti ancora come la Web Line, che permette di collegare tra loro più punti di un'area favorendo i nostri spostamenti silenziosi, oltre alla possibilità di controllare gli Spider-Bot che con le loro azioni di disturbo possono permetterci di distrarre gli avversari più facilmente in modo così da muoverci senza essere individuati oppure eliminarli alle spalle senza dar loro tempo di agire. E queste sono soltanto alcune delle numerose possibilità offerte dal gameplay del nuovo Spider-Man, pronto a rivelare tutti i suoi segreti a partire dal 20 ottobre 2023, giorno in cui compie il suo debutto su PS5.

