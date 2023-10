Marvel's Spider-Man 2: meglio giocare in modalità Fedeltà o Prestazioni? Cosa cambia

L'attesa è finita e Marvel's Spider-Man 2 è arrivato sugli scaffali di tutti i negozi con tante novità ed un comparto tecnico di tutto rispetto. A tal proposito, l'esclusiva PlayStation 5 potrà essere giocata in due diverse modalità grafiche, ma quale delle due è la migliore?

La prima modalità di cui parleremo è Fedeltà, che blocca il framerate a 30 fotogrammi al secondo, ma al contempo migliora notevolmente la qualità grafica. Quando questa opzione è attiva, la risoluzione è più alta, così come il livello di dettaglio, senza contare che il Ray Tracing è al massimo del suo potenziale e coinvolge tutte le superfici. La minor fluidità permette anche di avere una maggiore densità di NPC nelle fasi open world e una qualità dei capelli più elevata.

Passando invece alla modalità Prestazioni, tutto scorre più veloce grazie ai 60FPS. In questo caso, però, la risoluzione è dinamica e varia dai 1080p ai 1440p in base a ciò che accade a schermo. Il Ray Tracing è sempre attivo, ma lo è in una versione semplificata che abbassa la qualità dei riflessi. In questa modalità, inoltre, vi sono meno civili in giro e il dettaglio dei capelli è inferiore.

Come potete facilmente intuire, non esiste una scelta oggettivamente superiore all'altra, poiché sta al giocatore valutare quali siano le sue esigenze. È chiaro che una produzione dalla marcata componente action come quella Insomniac Games trae parecchi benefici dai 60 fotogrammi al secondo, ma al tempo stesso potrebbe essere più gradevole vedere Venom e i due ragnetti ad un livello di dettaglio superiore.

L'unica eccezione è rappresentata dalla modalità VRR, compatibile solo con chi possiede un pannello con HDMI 2.1. In questo caso, è possibile giocare a 4K e 40fps, che è il compromesso perfetto per godersi il gioco con un'ottima qualità video ed una più che discreta fluidità.

