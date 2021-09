Marvel's Spider-Man 2: godetevi il trailer dell'annuncio sottotitolato in italiano

Vi è piaciuto il trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 per PS5? La presentazione del nuovo gioco di Insomniac Games è stata senza ombra di dubbio uno dei momenti più alti di tutto lo show, e adesso ve la riproponiamo interamente sottotitolata in italiano!

Con l'obiettivo di fare una cosa gradita per tutti coloro che non masticano appieno la lingua inglese parlata, abbiamo sottotitolato in italiano le linee di dialogo del trailer di Marvel's Spider-Man 2, che vede Peter Parker e Miles Morales fare squadra per combattere una nuova, temutissima minaccia: Venom! A pronunciare tutte le parole è proprio il Simbionte, che racconta della sua lunghissima e finora infruttuosa ricerca di un avversario degno. Per sua fortuna (o sfortuna), stavolta ne ha trovati ben due!

Potete ammirare il trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 sottotitolato in italiano in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che il gioco uscirà in esclusiva su PS5 non prima del 2023. Già confermati Bryan Intihar nella veste di Creative Director e Ryan Smith in quella di Game Director, mentre il design di Venom è stato affidato a Tony Todd. Yuri Lowenthal e Nadji Jeter riprenderanno i loro rispettivi ruoli di Peter Parker e Miles Morales. Avete già individuato le novità della tuta di Spider-Man?