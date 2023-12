Marvel's Spider-Man 2 è il GOTY per Timothée Chalamet, che parla anche di GTA 6

Nonostante le sette nominations ricevute, Marvel's Spider-Man 2 non ha vinto nessun premio ai Game Awards 2023 a causa della concorrenza fortemente agguerrita di quest'anno. Ma l'acclamata opera di Insomniac Games ha comunque la sua lunga scia di estimatori, compreso uno dei presentatori stessi della serata.

In una veloce intervista con IGN.com l'attore Timothée Chalamet, che ha presentato per l'appunto l'award per il gioco dell'anno al termine dei The Game Awards 2023, ha rivelato che il suo personale GOTY è proprio Marvel's Spider-Man 2, limitandosi a descriverlo come "semplicemente fantastico" ma senza scendere troppo nel dettaglio sui motivi per cui l'ha così apprezzato in modo da non fare spoiler.

L'interprete di Paul Atreides in Dune è da sempre un appassionato di videogiochi, ed ha ricordato anche come in passato era solito modificare controller Xbox mostrando i suoi lavori attraverso il proprio canale Youtube tutto incentrato sul gaming. Chalamet ha infine parlato anche del trailer di Grand Theft Auto VI, manifestando il proprio entusiasmo nei confronti del prossimo kolossal targato Rockstar Games: "L'ho trovato folle! Non ho mai passato molto tempo a Miami o in Florida e dunque non voglio essere irrispettoso, ma è sembrato piuttosto rozzo". IGN.com ha quindi ricordato che GTA 6 esce nel corso del 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: anche per Chalamet, dunque, l'attesa sarà piuttosto lunga.