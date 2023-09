Marvel's Spider-Man 2: grafica da urlo nelle nuove immagini di New York

Dalle colonne del New York Times, i ragazzi di Insomniac Games mostrano delle immagini inedite di Marvel's Spider-Man 2 che ritraggono alcuni dei luoghi più caratteristici della Grande Mela che avremo modo di ammirare volteggiando tra i grattacieli della prossima, attesissima esclusiva PlayStation 5.

Dopo aver mostrato il lato dark di Marvel's Spider-Man 2 con Lizard e Peter, gli sviluppatori californiani colgono l'opportunità offertagli dallo speciale del New York Times per condividere degli splendidi scatti in-engine che testimoniano la bontà grafica dell'avventura open world da vivere insieme al nostro amichevole supereroe di quartiere.

Le nuove immagini (potete ammirarle nella galleria che vi lasciamo in calce alla notizia) ci portano idealmente a Brooklyn per offrirci una vista d'insieme della Grand Army Plaza dominata dall'arco di trionfo, salvo poi immergerci tra le luci scintillanti delle attrazioni di Coney Island e farci assistere allo spettacolo restituito dai maxischermi e dai cartelloni pubblicitari che rapiscono lo sguardo di turisti e passanti che transitano per Times Square.

L'avventura di Peter Parker e Miles Morales partirà ufficialmente il 20 ottobre, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale con la top 5 dei momenti memorabili di Marvel's Spider-Man e Miles Morales.