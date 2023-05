Marvel's Spider-Man 2: guarda il trailer con sottotitoli in italiano del PlayStation Showcase

Spider-Man 2, il nuovo capitolo dell'avventura open world supereroica di Insomniac Games in esclusiva PS5, si è mostrato nel primo video gameplay al PlayStation Showcase 2023. Lo abbiamo sottotitolato in italiano per voi.

Il lungo filmato che ha chiuso l'ultimo spettacolo digitale approntato da Sony ci ha permesso di reindossare la tuta da supereroe di Peter Parker e Miles Morales: il dinamico duo dovrà fronteggiare la minaccia rappresentata da Kraven e dagli sgherri al servizio del nuovo cattivone.

Tra sequenze in-engine e scene di gameplay propriamente dette, il video confezionato da Insomniac Games ci ha restituito l'immagine di un progetto che punta sulla spettacolarità, un'avventura ad alto tasso di adrenalina e dal taglio marcatamente cinematografico che punta a migliorare ed evolvere ogni aspetto delle precedenti iterazioni della serie ma rimanendo nel medesimo solco tracciato dall'impianto ludico, grafico e narrativo.

Prima di lasciarvi al video del PlayStation Showcase sottotitolato in italiano, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento con le analisi e le riflessioni a firma di Cristina Bona sul passo in avanti in chiave next-gen di Marvel's Spider-Man 2.