Marvel's Spider-Man 2: guida a tutti i personaggi, tra amici e nemici!

Tra le principali novità di Marvel's Spider-Man 2 c'è la possibilità di giocare nei panni di due protagonisti del gioco, Peter Parker e Miles Morales, e questo è uno dei motivi per cui l'elenco dei personaggi presenti nel gioco si amplia, proponendoci volti noti e mischiandoli a nuovi arrivi.

A seguire scopriamo l'elenco di tutti i personaggi di Marvel's Spider-Man 2. Bisogna considerare, però, che l'elenco potrebbe ulteriormente ampliarsi, soprattutto per quanto riguarda il fronte degli antagonisti. Se invece volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man 2 per PS5.

Spider-Man Peter Parker

Peter Parker è il personaggio principale della serie Marvel's Spider-Man. Nel gioco di Insomniac, è stato l'eroe per oltre otto anni e ha preso sotto la propria ala Miles Morales dopo che anche quest’ultimo è stato morso da un ragno radioattivo. Nella sua inconfondibile tuta nera, in questo secondo episodio Peter vanta interessanti poteri e sfoggia una personalità più aggressiva e sinistra. Sembra, infatti, che la tuta del simbionte abbia preso il sopravvento su Peter, con effetti imprevedibili.

Spider-Man Miles Morales

Miles Morales ha incontrato Peter Parker e sua zia nel corso di un'iniziativa di volontariato al rifugio F.E.A.S.T. Analogamente al co-protagonista, è stato morso da un ragno radiativo da cui ha ereditato i suoi straordinari poteri. Durante gli eventi dello spin-off a lui dedicato, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Miles scopre di possedere un'abilità mimetica unica e di essere in grado di utilizzare abilità di bioelettricità. In Marvel’s Spider-Man 2, Miles desidera costruire il proprio futuro e al contempo proteggere New York, forse anche dallo stesso Peter, i cui poteri della tuta del simbionte sembra stiano prendendo il sopravvento.

Mary-Jane

Mary-Jane, meglio conosciuta come MJ, occupa un posto speciale nel cuore di Peter, nonostante i due condividano una relazione piuttosto complicata. Il suo ruolo di giornalista d'inchiesta per il Daily Bugle funge anche da fonte di informazioni e di allerta per Peter. Nello story trailer di Marvel's Spider-Man 2, vediamo MJ nascondersi da Peter. Potrebbe trattarsi di una sezione in cui vestiamo i panni della ragazza, così come accaduto in un segmento del primo capitolo, per evitare di essere scoperti.

Venom

Antagonista iconico della serie, Venom è avvolto nel mistero in Marvel's Spider-Man 2 e i fan hanno formulato alcune teorie al riguardo. Come confermato al Summer Game Fest 2023, non si tratta sicuramente di Eddie Brock stavolta, ma secondo alcuni è plausibile che possa essere Harry Osborn a impersonarne le vesti. Nonostante gli indizi che potrebbero avvalorare questa tesi, non è da escludere che possa trattarsi semplicemente di un tentativo di Insomniac di depistare i giocatori, per poi sorprenderli con la vera identità di Venom in questa nuova avventura videoludica.

Kraven

Kraven ricoprirà un ruolo fondamentale in Marvel's Spider-Man 2. Il cacciatore russo sembra diretto a New York per catturare e uccidere i vari cattivi a cui è tipicamente Spider-Man a dare la caccia, senza rinunciare a tenere nel proprio mirino anche Peter Parker e Miles Morales. Kraven e la sua squadra infuriano per le strade della Grande Mela alla ricerca degli eroi e degli antagonisti per motivi da scoprire. Sicuramente rappresenta una bella sfida da superare, anche se probabilmente non la più grande.

Lizard

Il dottor Curt Connors è un genetista che, dopo aver creato un siero rettile nella speranza di far ricrescere il suo braccio amputato, diventa Lizard. In Marvel's Spider-Man 2, tra i tanti bersagli a cui Kraven sta dando la caccia c'è anche Lizard. Il ruolo di questo personaggio all'interno della storia del gioco è velato di mistero.

Ganke Lee

Migliore amico di Miles Morales e volto di ritorno in Marvel's Spider-Man 2, Ganke Lee ha aiutato Miles a creare nuovi gadget e il suo nuovo costume. Si tratta di un personaggio secondario che ricopre una funzione di supporto. Vediamo Ganke, ad esempio, aiutare sia Peter che Miles a fermare Kraven, usando un drone per tenerli d'occhio e comunicare con loro. Peraltro, conosce la vera identità di Spider-Man e sembra che Peter si fidi di lui.

Harry Osborn

Harry Osborn è il migliore amico di Peter e, secondo alcune teorie, potrebbe ricoprire un ruolo centrale in questo secondo episodio. Affetto da una malattia in stadio terminale, è stato oggetto di alcuni esperimenti per la ricerca di una cura. Nello story trailer di Marvel's Spider-Man 2, si evince che il padre, Norman, ha trovato una cura, ma non si capisce fino a quali compromessi è stato disposto a scendere, lasciando presagire un conflitto spinoso all'interno della trama.

Norman Osborn

Padre di Harry e sindaco di New York City nel primo gioco, Norman Osborn può essere ritenuto parzialmente responsabile del caos che si è generato, soprattutto in riferimento a Doc Ock. Alla disperata ricerca di una cura per suo figlio, Norman sembra essere tornato ai propri esperimenti, mettendo a repentaglio nuovamente la sicurezza di tutta la città.

Wraith

Comparso come Yuri Watanabe nel primo gioco, è il capitano della polizia di New York e alleato di lunga data di Spider-Man. Ora Spider-Man si è rivolto a questo personaggio nelle sue vesti di vigilante, Wraith, per garantire che la giustizia sia rispettata.

Mysterio

Con grande sorpresa, Mysterio farà la sua comparsa in Spider-Man 2. Il modo esatto in cui questo antagonista arriverà nella storia è da scoprire. In ogni caso, indubbiamente non è l'unica minaccia che i protagonisti dovranno gestire nel corso delle loro traversate.

Mister Negative

Fa il suo ritorno anche Martin Li, noto anche come Mister Negative, che si aggiunge all'elenco deio cattivi. Pare sia tornato per prendersi una bella rivincita contro Peter Parker dopo la sconfitta che gli ha inferto nel primo capitolo.

Black Cat

Altro volto noto nella lista dei villain è Black Cat, che torna a popolare anche l'universo di Marvel's Spider-Man 2. Si tratta di un altro dei bersagli di Kraven, ma non sappiamo se ricoprirà un ruolo significativo o meno all'interno della trama.

J. Jonah Jameson

Uno dei personaggi più noti, insieme a Spider-Man, J. Jonah Jameson è un irascibile editore giornalistico. Capo del Daily Bugle, ospita il programma radiofonico Just the Facts. Indubbiamente avrà tanto da raccontare e da scrivere.

Rio Morales

Rivediamo anche la madre di Miles, Rio, probabilmente con il ruolo di personaggio secondario.

Molto probabilmente la storia ha diversi momenti toccanti da riservare alla sua platea.

Prowler

Aaron Davis, noto anche come Prowler è lo zio di Miles e, dopo essere stato allontanato dalla sua famiglia a causa dei suoi precedenti, si è riunito con suo nipote nello spin-off Spider-Man Miles Morales.

Consegnatosi alle autorità e condannato a due anni di prigione, Insomniac ha dichiarato che è interessante domandarsi se Davis apparirà sullo schermo, considerando che Marvel's Spider-Man 2 è ambientato dieci mesi dopo lo spin-off.