Marvel's Spider-Man 2: guida per sbloccare tutti i costumi di Peter e Miles

Proprio come nel primo capitolo e in Miles Morales, anche Marvel's Spider-Man 2 include un numero molto generoso di costumi da sbloccare per personalizzare l'aspetto dei due protagonisti. Scopriamo insieme come fare per ottenere ogni singola tuta presente nell'esclusiva PlayStation 5.

Tutti i costumi di Peter Parker

Advanced Suit 2.0: è il costume iniziale di Peter Parker

è il costume iniziale di Peter Parker Classic Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Scarlet III Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Advanced Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Kumo Suit: si sblocca raggiungendo il livello 5 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Componente Tecnologico Raro

si sblocca raggiungendo il livello 5 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Componente Tecnologico Raro Hybrid Suit: si sblocca raggiungendo il livello 6 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 6 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Amazing Suit: si sblocca raggiungendo il livello 8 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 8 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Amazing 2 Suit: si sblocca raggiungendo il livello 9 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 9 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Spider-Man 2099 Black Suit: si sblocca raggiungendo il livello 11 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 11 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Scarlet Spider Suit: si sblocca raggiungendo il livello 14 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 14 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Superior Suit: si sblocca raggiungendo il livello 15 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 15 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Anti-Ock Suit: si sblocca raggiungendo il livello 17 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 17 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Arachknight Suit: si sblocca raggiungendo il livello 20 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 20 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città Into the Spider-Verse Noir Suit: si sblocca raggiungendo il livello 22 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 22 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città Homemade Suit: si sblocca raggiungendo il livello 23 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 23 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città Spider-Punk: si sblocca raggiungendo il livello 26 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 26 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Secret Wars Civil War Suit: si sblocca raggiungendo il livello 28 | richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 28 | richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Iron Spider Armor: si sblocca raggiungendo il livello 29 | richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 29 | richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Webbed Black Suit: si sblocca raggiungendo il livello 31 | richiede 65 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 31 | richiede 65 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Webbed Suit: si sblocca raggiungendo il livello 32 | richiede 65 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 32 | richiede 65 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Upgraded Classic Suit: si sblocca raggiungendo il livello 35 | richiede 75 Componenti Tecnologici e 5 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 35 | richiede 75 Componenti Tecnologici e 5 Gettoni Città New Blue Suit: si sblocca raggiungendo il livello 38 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 38 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Upgraded Suit: si sblocca raggiungendo il livello 41 | richiede 85 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 41 | richiede 85 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Stealth Suit: si sblocca raggiungendo il livello 46 | richiede 95 Componenti Tecnologici e 6 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 46 | richiede 95 Componenti Tecnologici e 6 Gettoni Città Classic Black Suit: si sblocca raggiungendo il livello 50 | richiede 100 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 50 | richiede 100 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Iron Spider Suit: si sblocca raggiungendo il livello 54 | richiede 110 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 54 | richiede 110 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari New Red and Blue Suit: si sblocca raggiungendo il livello 58 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 58 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari Black and Gold Suit: si sblocca raggiungendo il livello 60 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 60 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Componenti Tecnologici Rari Life Story Suit: si sblocca completando tutti gli Esperimenti EMF

si sblocca completando tutti gli Esperimenti EMF Last Hunt Suit: si sblocca completando tutte le basi dei Cacciatori

si sblocca completando tutte le basi dei Cacciatori Saving Lives Suit: si sblocca completando tutte le missioni secondarie La Fiamma

si sblocca completando tutte le missioni secondarie La Fiamma Black Suit: si sblocca completando le missioni della storia principale

si sblocca completando le missioni della storia principale Symbiote Suit: si sblocca completando le missioni della storia principale

si sblocca completando le missioni della storia principale Anti-Venom Suit: si sblocca completando le missioni della storia principale

Tutti i costumi di Miles Morales

Upgraded Suit: è il costume iniziale di Miles Morales

è il costume iniziale di Miles Morales Family Business Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Classic Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città T.R.A.C.K. Suit: si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città

si sblocca raggiungendo il livello 1 | richiede 20 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Città Brooklyn 2099 Suit: si sblocca raggiungendo il livello 9 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 9 | richiede 30 Componenti Tecnologici e 1 Gettone Eroe Sportswear Suit: si sblocca raggiungendo il livello 10 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 10 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Life Story Suit: si sblocca raggiungendo il livello 12 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 12 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Miles Morales 2099 Suit: si sblocca raggiungendo il livello 13 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 13 | richiede 35 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Advanced Tech Suit: si sblocca raggiungendo il livello 16 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 16 | richiede 40 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Città Shadow-Spider Suit: si sblocca raggiungendo il livello 18 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 18 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città Miles Morales 2020 Suit: si sblocca raggiungendo il livello 19 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 19 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Città Purple Reign Suit: si sblocca raggiungendo il livello 21 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 21 | richiede 45 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Bodega Cat Suit: si sblocca raggiungendo il livello 24 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 24 | richiede 50 Componenti Tecnologici e 4 Gettoni Città Forever Suit: si sblocca raggiungendo il livello 26 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 26 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Homemade Suit: si sblocca raggiungendo il livello 27 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 27 | richiede 55 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Into the Spider-Verse Suit: si sblocca raggiungendo il livello 30 |richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 30 |richiede 60 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Into the Spider-Verse SB Suit: si sblocca raggiungendo il livello 33 | richiede 70 Componenti Tecnologici e 5 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 33 | richiede 70 Componenti Tecnologici e 5 Gettoni Città The End Suit: si sblocca raggiungendo il livello 34 | richiede 70 Componenti Tecnologici

si sblocca raggiungendo il livello 34 | richiede 70 Componenti Tecnologici 10th Anniversary Suit: si sblocca raggiungendo il livello 36 | richiede 75 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 36 | richiede 75 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Programmable Matter Suit: si sblocca raggiungendo il livello 37 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 37 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe S.T.R.I.K.E. Suit: si sblocca raggiungendo il livello 39 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 6 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 39 | richiede 80 Componenti Tecnologici e 6 Gettoni Città Agent of S.H.I.E.L.D. Suit: si sblocca raggiungendo il livello 40 | richiede 85 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 40 | richiede 85 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Great Responsibility Suit: si sblocca raggiungendo il livello 42 | richiede 90 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari

si sblocca raggiungendo il livello 42 | richiede 90 Componenti Tecnologici e 2 Componenti Tecnologici Rari Across the Spider-Verse Suit: si sblocca raggiungendo il livello 44 | richiede 95 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 44 | richiede 95 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Crimson Cowl Suit: si sblocca raggiungendo il livello 48 | richiede 100 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 48 | richiede 100 Componenti Tecnologici e 2 Gettoni Eroe Best There Is Suit: si sblocca raggiungendo il livello 52 | richiede 105 Componenti Tecnologici e 7 Gettoni Città

si sblocca raggiungendo il livello 52 | richiede 105 Componenti Tecnologici e 7 Gettoni Città Dark Ages Suit: si sblocca raggiungendo il livello 56 | richiede 110 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 56 | richiede 110 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Eroe Absolute Carnage Suit: si sblocca raggiungendo il livello 60 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Eroe

si sblocca raggiungendo il livello 60 | richiede 115 Componenti Tecnologici e 3 Gettoni Eroe King In Black Suit: si sblocca al completamento di tutti i Nidi di Simbionte

si sblocca al completamento di tutti i Nidi di Simbionte Boricua Suit: si sblocca al completamento di tutte le 3 missioni della Brooklyn Visions Academy

si sblocca al completamento di tutte le 3 missioni della Brooklyn Visions Academy Smoke and Mirrors Suit: si sblocca completando tutti i Mysterium

si sblocca completando tutti i Mysterium Most Dangerous Game Suit: si sblocca completando tutte le basi dei Cacciatori

si sblocca completando tutte le basi dei Cacciatori City Sounds Suit: si sblocca completando tutte le missioni del Cultural Museum

si sblocca completando tutte le missioni del Cultural Museum Evolved Suit: si sblocca completando le missioni della storia principale

Avete già dato un'occhiata al video che mostra tutti i costumi di Marvel's Spider-Man 2?