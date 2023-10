Marvel's Spider-Man 2: Hot Toys annuncia la splendida action figure di Venom, è enorme

A ridosso del day one di Marvel's Spider-Man 2, è arrivato l'annuncio da parte di Hot Toys della nuova action figure che ritrae la versione di Venom ad opera dei designer di Insomniac Games.

Ancor più grosso del villain che troveremo nella Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2, il Venom di Hot Toys è alto 53 centimetri ed è dotato di due diverse teste (di cui una con l'immancabile lingua di fuori), uno stand per posizionare la figure in qualsiasi modo e una ricca serie di accessori per le mani. Il dettaglio più sorprendente riguarda la superficie del collezionabile, che proprio come nell'esclusiva PlayStation 5 sembra essere liquida. Come si può notare negli scatti pubblicati sul sito ufficiale, inoltre, l'action figure è in perfetta proporzione con Peter Parker e Miles Morales, sempre nelle loro versioni di Marvel's Spider-Man 2.

Per quello che riguarda il prezzo, bisognerà sborsare ben 455 dollari per portarsi a casa l'action figure, la cui uscita è invece fissata alla seconda metà del 2024, quindi ci vorrà circa un anno affinché raggiunga gli scaffali.

In attesa di scoprire se anche altri villain del gioco avranno la medesima attenzione da parte di Hot Toys, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate già la recensione di Marvel's Spider-Man 2.