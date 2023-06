Marvel's Spider-Man 2: l'identità di Venom è stata svelata al concerto dei TGA?

Sembra che, in occasione del concerto per i primi 10 anni dei The Game Awards, Insomniac Games abbia non troppo velatamente confermato l'identità di Venom all'interno di Marvel's Spider-Man 2.

Molti fan si sono detti confusi sul personaggio che andrà a vestire i panni di uno dei villain più iconici dell'universo Marvel e che in Spider-Man, tanto nel cinema quanto nei fumetti, corrisponde solitamente al nome di Eddie Brock.

La clip che vi abbiamo riportato più in basso riprende il finale di Marvel's Spider-Man (attenzione quindi agli spoiler), al termine del quale appare il volto di Venom. Come ipotizzato anche da IGN.com, sembra abbastanza probabile che sarà Harry Osborn ad accogliere il simbionte durante la prossima grande avventura in arrivo su PlayStation 5.

Naturalmente sarà bene attendere ulteriori rivelazioni in merito prima di dare per scontato quanto abbiamo riportato: Insomniac ha volutamente tenuto segreta l'identità di Venom sino ad oggi e possibili sorprese in merito non sono per niente da escludere. Voi che cosa ne pensate? Sarà proprio Harry Osborne ad indossare l'oscura tuta del simbionte in Marvel's Spider-Man 2?

Nell'attesa che l'action-adventure open world faccia il suo atteso debutto su PlayStation 5 il 20 ottobre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica firmata da Insomniac Games.