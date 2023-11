Marvel's Spider-Man 2 incontra la 'moda': il peggior costume è un outfit Adidas

Qual è il costume più brutto di tutto Marvel's Spider-Man 2? Chi ha avuto modo di giocare l'ultimo progetto videoludico targato Insomniac Games dall'inizio alla fine, saprà già la risposta: l'Evolved Suit di Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2 è ai limiti della decenza estetica per la maggior parte della community videogiocatrice.

Da quando la più recente avventura dei due amichevoli Spider-Man di quartiere è uscita su PlayStation 5, i commenti sul costume di cui sopra non si sono risparmiati in rete, con moltissimi utenti che l'hanno descritto come "brutto in maniera offensiva" e "il peggior costume mai ricevuto da Miles". Ma se vi dicessimo che ora il costume di Miles è disponibile come outfit indossabile nella vita di tutti i giorni? Senterete a crederci, ma è davvero così.

Il sito ufficiale Adidas ha accolto a braccia aperte la nuova linea di prodotti Marvel ispirata alla tuta di Miles Morales. Realizzata in gran parte con materiali riciclati, i capi d'abbigliamento in questione costituiscono, nel complesso, un set composto da maglia a maniche lunghe, pantaloni sportivi e scarpe. Quest'ultime, inoltre, vengono vendute come paio numerato, per un totale di 10035 esemplari (come riportato dallo stesso sito ufficiale del marchio Adidas). Siete interessati a sfoggiare il look più eccentrico e discutibile di sempre? Inoltre, siete ancora alle prese con la vostra avventura nei panni di Peter e Miles? In questo caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida ai segreti di Marvel's Spider-Man 2 per diventare re di New York.