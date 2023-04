Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine, Insomniac in ascesa: superati i 500 dipendenti

L'interprete di Peter Parker ha concluso il motion capture per Marvel's Spider-Man 2, ma i giocatori in attesa della data di uscita del titolo dovranno pazientare ancora un po'.

Nel frattempo, arrivano notizie decisamente incoraggianti in merito allo stato di Insomniac Games. Dalla pagina LinkedIn ufficiale della software house, si apprende infatti che al momento il team può contare su oltre cinquecento dipendenti. Un valore a dir poco notevole per un team di sviluppo, che porta gli autori di Marvel's Spider-Man in seconda posizione per dimensioni all'interno dei PlayStation Studios, superati solamente dagli oltre settecento dipendenti di Naughty Dog.

La recente crescita di Insomniac Games riflette l'aumento dei progetti in cantiere presso la software house. Oltre al già citato Marvel's Spider-Man 2, il team è infatti impegnato anche nella realizzazione di Marvel's Wolverine, ancora misterioso progetto che vedrà protagonista i Mutanti di casa Marvel. Lo studio ha inoltre avuto l'onere di accompagnare PlayStation 5 nel suo primo anno di vita, con il lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, esordito sulla console Sony nel giugno 2021.



Tra i team più amati di casa PlayStation, Insomiac Games ha conquistato un ampio pubblico con il successo di Marvel's Spider-Man, che ora spera di replicare con l'atteso sequel per PS5.