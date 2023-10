Marvel's Spider-Man 2: Insomniac aveva pensato di fondere Venom con un altro villain

In Marvel's Spider-Man 2 è apparso Venom, villain tra i più iconici dell'universo dell'Uomo Ragno. In una recente intervista concessa a IGN.com, Insomniac ha confessato di aver pensato, per un momento, di "fondere" Venom con un altro villain in cui ci imbattiamo nell'esclusiva PS5.

Il senior creative director di Insomniac, Bryan Intihar, ha rivelato che lo studio aveva lavorato ad un concept per creare un "Venomized Sandman" un villain che sarebbe nato dall'unione di Venom e Sandman.

"Ti dirò... Questo non l'ho ancora svelato a nessuno. Avevamo un concept per Venomized Sandman", ha dichiarato Intihar. Ma perché abbandonare l'ambiziosa idea? A quanto pare non si è trattato di una direttiva da parte della Marvel, detentrice dei diritti di Spider-Man, ma di una decisione presa a seguito di un'attenta riflessione del creative director. "È stato già abbastanza difficile realizzare Sandman", ha precisato. "Ho pensato: possiamo farlo con il tempo che abbiamo e con la qualità che vogliamo raggiungere? Come ho già detto, c'è stata una discussione sino al punto in cui c'è stata un'immagine concettuale di Venomized Sandman. Un'idea fantastica. Forse un giorno... Probabilmente finirò nei guai per averlo detto, ma non importa. È un'immagine davvero fantastica. È veramente forte.

Non saremmo mai riusciti a realizzarlo con la qualità che volevamo, e sarebbe stato... Era una sfida sufficiente rendere interessante il normale Sandman. E io ho pensato, 'okay, ora lo facciamo in versione Venomized?'. Questa squadra è andata ben oltre qualsiasi cosa mi sarei mai aspettato quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto. Quindi ho pensato: "Non lo faremo".

Insomniac ha anche discusso di un possibile spin-off di Marvel's Spider-Man 2 dedicato a Venom.