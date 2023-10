Marvel's Spider-Man 2: Insomniac ha permesso ai suoi dipendenti di lavorare da casa

Quando ormai mancano meno di ventiquattro ore al lancio ufficiale di Marvel's Spider-Man 2, fissato in esclusiva PlayStation 5 per domani 20 ottobre 2023, scopriamo un interessante retroscena sulla sviluppo del gioco.

Nel commentare l'eccellente accoglienza che la critica ha riservato a Marvel's Spider-Man 2, che grazie ad un Meta Score di 91 può ora fregiarsi del bollino Metacritic Must Play, il sempre ben informato Jason Schreier ha svelato che Insomniac Games ha permesso ai suoi dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo desiderassero, dunque anche da casa. La politica dello sviluppatore californiano va in netta controtendenza rispetto alla maggior parte delle altre tech e gaming company, le quali dopo la pandemia hanno spinto per far tornare i propri dipendenti in sede. Secondo Schreier, si tratta di un caso particolare anche per la stessa Sony, dal momento che non sono molti i PlayStation Studios a consentire il lavoro da remoto oggigiorno.

Marvel's Spider-Man 2 è la dimostrazione che, se ben implementato e programmato a priori, il lavoro da remoto non pregiudica la qualità finale. Potrete saggiare anche voi l'operato degli sviluppatori californiani, che sono riusciti a superare le Meta Score di 90 per la prima volta dal 2004 (erano i tempi di Ratchet & Clank 3: Up Your Arsenal!), da domani 20 ottobre su PS5. Nel frattempo, leggete la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.