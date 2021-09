Marvel's Spider-Man 2 e Insomniac: 'sarà il nostro Star Wars L'Impero colpisce ancora'

Introdotto dal reveal trailer di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo progetto di Insomniac Games è attualmente in sviluppo in esclusiva per il catalogo PlayStation 5.

Presentato in occasione del PlayStation Showcase di settembre, il sequel del primo Marvel's Spider-Man vedrà Peter Parker e Miles Morales dividersi il ruolo di protagonista. Per l'occasione, la software house di casa Sony ha però intenzione di rendere i toni della vicenda maggiormente maturi. A confermarlo, nello specifico, è stato Bill Rosemann, Vice Presidente di Marvel Games.

Intervenuto nell'ultima puntata del podcast settimanale This Week In Marvel, il dirigente ha infatti riportato la seguente stuzzicante affermazione: "Se Marvel's Spider-Man fosse Star Wars, allora Marvel's Spider-Man 2 sarebbe in sostanza il nostro L'Impero colpisce ancora. Le cose si fanno più cupe. Si tratta del prossimo, grande capitolo". Per il salto della serie Insomniac Games su PS5, è dunque possibile attendersi un parziale cambio di toni rispetto alla prima avventura di Peter parker.

Al momento, lo ricordiamo, il debutto di Marvel's Spider-Man 2 è ancora molto lontano, con la finestra di lancio dell'esclusiva PS5 fissata per il 2023. Contemporaneamente, la software house Sony sta lavorando anche ad un'ulteriore produzione: con una curiosa continuità, Insomniac ha già garantito che Marvel's Wolverine avrà toni maturi.