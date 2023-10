Marvel's Spider-Man 2: interpretare Peter Parker è stato 'difficile' per il suo doppiatore

Per il doppiatore Yuri Lowenthal interpretare Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 si è rivelato molto più complicato rispetto a quanto fatto per i primi due giochi della serie Insomniac Games. A rivelarlo è lo stesso Lowenthal, che ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro in una lunga intervista con Variety.

Ai microfoni della testata l'interprete spiega che ha inizialmente avuto difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti del suo personaggio, ora più cupo ed aggressivo a causa dell'influenza del Simbionte. "Sarò sincero, il ruolo è stato duro per me poiché Peter è il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Renderlo tutt'altro che amichevole è stato difficile perché ero ormai in uno stato mentali in cui interpretare Peter era facile, in quanto era come me: siamo entrambi amichevoli e vogliamo aiutare gli altri, ma un poco alla volta ho capito le sue scelte", spiega Lowenthal in merito al suo ruolo.

Il doppiatore ha poi aggiunto che "portarlo in un nuovo contesto è stato complicato perché mi sembrava così opposto al suo modo di essere, e per questo alla fine di ogni registrazione mi sentivo esausto come raramente mi capita. Psicologicamente era difficile spingere il personaggio verso certi comportamenti, e la cosa mi ha esaurito in un modo che non immaginavo". Difficoltà a parte, anche il grande lavoro svolto da Lowenthal e dai suoi colleghi doppiatori per ciascun personaggio ha contribuito a rendere la nuova avventura di Spider-Man un grande successo di critica a livello internazionale (e la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 vi spiega appunto tutte le grandi qualità dell'esclusiva PS5).

Nel frattempo Marvel's Spider-Man 2 ha esordito al primo posto nelle vendite UK, sebbene in formato fisico abbia raggiunto risultati inferiori rispetto a God of War Ragnarok.