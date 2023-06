Marvel's Spider-Man 2 ispirato ad iconici fumetti dell'Uomo Ragno: Insomniac rivela quali

In Marvel's Spider-Man 2 saranno presenti numerosi personaggi famosi ed amati dal grande pubblico: non solo protagonisti come Peter Parker e Miles Morales, ma anche villain come Venom e Kraven promettono di scatenare scintille sugli schermi dei giocatori. E per caratterizzarli al meglio, Insomniac ha avuto più fonti d'ispirazione.

Nel corso della nostra intervista esclusiva agli autori di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi dello studio californiano hanno rivelato di aver preso forte spunto da alcuni importanti fumetti Marvel incentrati su Spider-Man, che hanno permesso loro di approfondire e caratterizzare al meglio i personaggi previsti nella nuova avventura in arrivo prossimamente in esclusiva PlayStation 5.

"Da fan della Marvel e di Spider-Man quali siamo, non appena abbiamo avuto l'idea di inserire Kraven, abbiamo recuperato serie come L'Ultima Caccia e La Tetra Caccia. Lo stesso può dirsi per Venom: abbiamo letto le prime storie che lo hanno visto in qualità di antagonista e anche i cicli più recenti, come quello di Donny Cates e Ryan Stegman, capace di mostrarci quanto possa essere interessante l'universo del simbionte", ci ha detto il creative director Bryan Intihar a proposito delle fonti d'ispirazione fumettistiche prese in esame per Marvel's Spider-Man 2.

"Queste serie - prosegue Intihar - sono state fonte di grande ispirazione, certo, e ci hanno fatto capire cosa rende speciali questi personaggi. Poi però abbiamo imboccato una strada tutta nostra. Tutto quello che c'è nel gioco (dalla storia alle missioni, passando per il gameplay) rispetta sì il DNA del franchise, ma è frutto della nostra personale visione. Per i fan sarà al tempo stesso familiare e sorprendente".

Insomma, gli appassionati del celebre supereroe Marvel si sentiranno subito a casa con il nuovo gioco per PS5, tra riferimenti alle opere cartacee e l'originalità messa a punto da Insomniac Games per fare in modo che l'opera sia coinvolgente ed immediata anche per chiunque. Sempre nel corso dell'intervista è stato spiegato perché non ci sarà il ciclo giorno/notte in Marvel's Spider-Man 2 e le ragioni creative dietro tale decisione.