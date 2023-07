Marvel's Spider-Man 2: Kraven ricoprirà un ruolo fondamentale, dice Insomniac

Venom è probabilmente l'antagonista destinato a diventare il più iconico del gioco, ma Kraven sarà un altro dei principali avversari che affronteremo in Marvel's Spider-Man 2 nei panni di Peter Parker e Miles Morales.

Anzi, stando alle parole di Insomniac Games, Kraven farà da "catalizzatore" per l'intera evoluzione dell'arco narrativo di Marvel's Spider-Man 2. In occasione di un panel tenuto al Comic-Con di San Diego, il narrative director Jon Paquette ha affermato che Kraven the Hunter farà da motore per la storia e da lui dipenderà l'arrivo dei nuovi villain, incluso Mister Negativo apparso nell'ultimo trailer diffuso da Insomniac e Sony.

"Per noi, tutto è iniziato con Kraven", ha dichiarato Paquette durante il panel. "È il nostro catalizzatore per la storia. Prima che il gioco inizi, è dall'altra parte del mondo, essendo Kraven, a caccia, cercando di trovare la preda definitiva. E ha guardato da lontano gli eventi e ha deciso: 'Sai una cosa, stanno succedendo molte cose a New York City. Potrebbe essere il mio nuovo terreno di caccia'. Quindi, come ho detto, Kraven è il nostro catalizzatore per tutto ciò che accade. Quando arriva a New York City, molte cose iniziano ad andare storte. Abbiamo Lizard, abbiamo il simbionte. E come avete visto brevemente in quel trailer, Miles è costretto a trovarsi faccia a faccia con Mister Negativo, il ragazzo che ha ucciso suo padre. Quindi ci sono in corso molti eventi drammatici in questo gioco".

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre esclusivamente su console PlayStation 5.