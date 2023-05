Marvel's Spider-Man 2: Kraven, Lizard e la tuta simbionte nel nuovo trailer

Come previsto, Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi nel corso del PlayStation Showcase, evento durante il quale abbiamo potuto vedere sia nuove sequenze di gameplay che scoprire la presenza di un pericolosissimo nemico.

Dopo averci svelato la presenza di Kraven come villain in una breve sequenza ambientata nella foresta, Sony ha mostrato un estratto di gameplay in cui Peter Parker è ricoperto dal simbionte, che gli conferisce poteri eccezionali nelle fasi di combattimento. Dopo aver messo al tappeto tutti i supercriminali in una zona residenziale, la visuale passa a Miles Morales, il cui gameplay è meno movimentato e più incentrato sul movimento e sulle fasi stealth, visto che si deve intrufolare in un edificio poco illuminato.

Dopo che i due si riuniscono, parte una scena incredibilmente movimentata che ricorda gli inseguimenti visti in Uncharted, dal momento che la coppia di arrampicamuri viene braccata dall'esercito di cacciatori di Kraven con una flotta di navi pesantemente armate, il tutto mentre il pericoloso villain è a bordo di un velivolo. Come se non bastasse, nel corso dell'inseguimento spunta dall'acqua anche Lizard Man, nemico storico di Spider-Man che ha bisogno di ben poche presentazioni e che rende l'inseguimento ancor più adrenalinico.

A chiudere la sequenza troviamo un dialogo fra i due protagonisti che mette in risalto il possibile cambiamento di Peter a causa del suo nuovo alleato oscuro.

È così che si chiude il gameplay trailer, che quindi non svela la finestra di lancio dell'esclusiva PlayStation 5.