Marvel's Spider-Man 2: un leak svela la data di uscita su PS5 e PC? Sembra fake

In queste ore sta circolando la presunta data di uscita di Marvel's Spider-Man 2: secondo quanto riportato dalla divisione spagnola di IGN, il gioco di Insomniac Games arriverebbe il 18 ottobre su PlayStation 5 e PC. Ma c'è un ma...

Analizzando lo screenshot diffuso su Reddit e altri social media, è facile intuire come ci sia qualcosa che non quadra. Nella news di IGN Spagna si parla di un annuncio avvenuto allo "State of Play" mentre in realtà questa settimana Sony terrà un evento PlayStation Showcase e non uno State of Play.

Il nome del gioco nel titolo della notizia non rispetta la corretta grafia (Marvel's Spiderman 2 anziché Marvel's Spider-Man 2), inoltre sembra strano che Sony voglia lanciare il gioco in contemporanea su PlayStation 5 e PC, considerando anche le recenti parole di Jim Ryan sull'arrivo dei giochi PlayStation su PC:

"Comprendiamo l'importanza di avere giochi esclusivi per PS5, spesso ho l'opportunità di chiedere ai giocatori le loro opinioni, e quando faccio domande riguardo il periodo temporale tra le uscite dei nostri giochi su PlayStation e PC mi rispondono che pubblicare la versione PC di un gioco due o tre anni dopo il debutto su PlayStation è una tempistica accettabile."

Insomma, tante cose non tornano, a partire dalla stessa data di lancio, dal momento che secondo altre fonti il nuovo gioco di Spider-Man uscirà a settembre. Una cosa è certa, o quasi: Marvel's Spider-Man 2 sarà al PlayStation Showcase del 24 maggio, tra poche ore potremo probabilmente vedere il gameplay in azione e saperne di più sulla data di uscita.