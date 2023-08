Marvel's Spider-Man 2: leak svela le modalità grafiche, Ray Tracing solo a 30fps

Uno degli insider più famosi tra quelli in attività sui social è tornato in azione per svelare ai suoi follower un dettaglio molto interessante per quel che riguarda Marvel's Spider-Man 2, l'attesa esclusiva PlayStation 5 ad opera di Insomniac Games. Grazie alla soffiata del noto personaggio, ora dovremmo conoscere le due modalità grafiche del titolo.

L'autore del leak è The Snitch, molto conosciuto tra i videogiocatori per la sua affidabilità: pur non essendoci conferme ufficiali su quanto annunciato, quindi, la probabilità che si tratti di informazioni veritiere c'è. Stando a quanto dichiarato da The Snitch, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe supportare due diverse modalità grafiche per adattarsi alle esigenze di tutti i giocatori.

Ecco di seguito le opzioni che, secondo il leaker, saranno disponibili al day one:

Modalità Fedeltà: questa opzione dovrebbe proporre una risoluzione 4K nativa e il supporto sia al Ray Tracing che ad una serie di effetti grafici aggiuntivi. Per raggiungere un livello di dettaglio visivo superiore, il framerate verrà bloccato a 30fps

questa opzione dovrebbe proporre una risoluzione 4K nativa e il supporto sia al Ray Tracing che ad una serie di effetti grafici aggiuntivi. Per raggiungere un livello di dettaglio visivo superiore, il framerate verrà bloccato a 30fps Modalità Prestazioni: in questo caso la risoluzione 4K verrà raggiunta tramite upscaling e non saranno presenti il Ray Tracing o altri effetti extra, così da garantire i 60 fotogrammi al secondo

Se The Snitch dovesse avere ragione, quindi, avremmo meno possibilità rispetto a quanto visto in Miles Morales e nel primo capitolo, sebbene non sia da escludere che, proprio come accaduto in passato, gli sviluppatori decidano di introdurre ulteriori modalità grafiche in corso d'opera, tramite aggiornamenti gratuiti.

In attesa che Insomniac Games confermi o smentisca questi dettagli, vi ricordiamo che in Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile rallentare la velocità di gioco.