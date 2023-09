Marvel's Spider-Man 2: un leak svela una seconda schermata iniziale

Vi abbiamo già mostrato la schermata di caricamento di Marvel's Spider-Man 2, ma sembra che l'action-adventure di Insomniac presenterà più di uno scenario introduttivo quando lo andremo ad avviare dalla nostra PlayStation 5.

Sulle pagine di reddit è trapelato il leak di una seconda schermata iniziale che apparirà all'avvio di Marvel's Spider-Man 2. Potete dare uno sguardo alla scena in questione seguendo questo indirizzo, ma ovviamente vi sconsigliamo di farlo (e di continuare la lettura della notizia) nel caso vogliate arrivare al day one completamente privi di spoiler.

L'immagine trapelata mostra i due protagonisti della nuova fatica di Insomniac, Peter Parker e Miles Morales, mentre condividono un breve momento di tranquillità in quella che - ne siamo certi - sarà un'altra avventura particolarmente intensa e dai ritmi serrati.

Non è ancora ben chiaro il motivo per cui esista una seconda schermata iniziale del gioco, ma è possibile che questa cambi una volta che avremo iniziato l'avventura e avremo mosso i primi passi nella storia. Non è da escludere che questa continui a cambiare dinamicamente man mano che progrediremo all'interno del gioco, ma questo lo sapremo soltanto quando avremo tra le mani il titolo completo.

In attesa dell'esordio fissato al 20 ottobre su PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti.