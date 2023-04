Marvel's Spider-Man 2: ancora leak sulla trama, dettagli su una cutscene del gioco PS5

Dopo la prima ondata di leak su Marvel's Spider-Man 2, continuano ad emergere in rete nuove possibili anticipazioni sul prossimo action-adventure di Insomniac Games dedicato all'arrampicamuri. In questa occasione apprendiamo nuovi dettagli relativi ad una cutscene dell'esclusiva PlayStation 5.

A diffondere i nuovi dettagli è stata la stessa fonte anonima che ha messo in circolazione il primo leak, e che afferma di essere in contatto con un playtester di Marvel's Spider-Man 2. Pur non raccontando risvolti particolarmente delicati della trama, le informazioni che vi andiamo di seguito a riportare riguardano una possibile cutscene del gioco, per cui vi invitiamo ad interrompere qui la lettura in caso vogliate evitare spoiler sul gioco.

Secondo quanto riportato, nel filmato assistiamo a Norman Osborn rendersi conto che Spider-Man (Miles Morales) è stato morso esattamente dallo stesso ragno presente nel suo laboratorio segreto. Il villain è inoltre intenzionato a recuperare il salvavita GR-27 di suo figlio attualmente in possesso dell'originale Spider-Man (Peter Parker).

Data la situazione, Osborn assume Kraven (che vedrà il suo nome trascritto come Sergei Kravinov, secondo le precedenti anticipazioni) per rintracciarli e ottenere campioni di DNA da Miles e Pete per ulteriori esperimenti. Kraven è particolarmente esaltato all'idea di dover uccidere i due Spider-Man, ma Osborn preferisce che vengano semplicemente prelevati i campioni e che venga recuperato il siero GR-27. Lo scambio di battute tra i due, a questo punto, non finisce nel migliore dei modi, con Kraven che rifiuta i soldi di Osborn mandandolo al diavolo.

La fonte ci tiene inoltre a precisare che, stando a quanto da lui appreso, non ci sono attualmente riferimenti al multiverso all'interno del gioco, e che i sedicenti leak che ne parlano sono infondati.

Jason Schreier ha recentemente anticipato il periodo di uscita previsto per Marvel's Spider-Man 2 su PS5.