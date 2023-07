Marvel's Spider-Man 2: il magnifico e terribile Venom al centro dei nuovi artwork

Qualche giorno si fa si parlava della presenza delpanel di Marvel's Spider-Man 2 al Comic-Con, con un evento che si è tenuto proprio nella serata a cavallo tra il 20 ed il 21 luglio. L'attesissima presentazione è finalmente giunta e le novità presentate nel corso della serata sono state importanti per i fan dell'amichevole Spidey di quartiere.

Oltre alla presenza del nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 con Venom incentrato anche sulla componente narrativa del gioco, durante il Comic-Con sono stati mostrati alcuni artwork dell'acerrimo nemico di Spider-Man. Come possiamo vedere dal Tweet in calce alla notizia, Venom è più bello e temibile che mai in queste nuove raffigurazioni presentate per la prima volta al grande pubblico.

Il lancio ad ottobre si fa sempre più vicino e con la presenza di nuovi artwork e trailer l'attesa non può che aumentare a dismisura. Siete pronti a catapultarvi nella prossima avventura con Marvel's Spider-Man 2? La presenza di Venom ha alimentato ancor di più le aspettative del pubblico, come visto anche a seguito delle reazioni del pubblico presente al Comic-Con che ha avuto modo di vedere in anteprima le raffigurazioni frontali e di schiena del nemico dell'arrampica-muri. Mancano alcuni mesi all'uscita del gioco, ma le novità incredibili devono ancora arrivare.